荣耀 X6a 手机在英国发布，搭载 Helio G36 处理器

IT之家 7 月 30 日消息，荣耀近日在英国推出了荣耀 X6a 手机，新机是去年 9 月发布的荣耀 X6 的继任者，带来了更高刷新率的屏幕，更大的电池和更快的充电速度。

荣耀 X6a 采用了 6.56 英寸的 TFT LCD 屏幕，分辨率为 720 x 1612 像素，刷新率为 90Hz。该机搭载了联发科 Helio G36 芯片，配备了 4GB 的内存和 128GB 的存储空间。存储空间可以通过 microSD 卡槽扩展，该机还配备了 3.5 毫米耳机插孔。

摄像头方面，荣耀 X6a 拥有一颗 5000 万像素的主摄像头，光圈为 f / 1.8，以及一颗 200 万像素的微距摄像头和一颗 200 万像素的景深摄像头。软件方面，荣耀 X6a 运行基于 Android 13 系统的 Magic UI 7.1。

电池方面，荣耀 X6a 内置 5200mAh 电池，并支持最高 22.5W 的充电速度。

荣耀 X6a 有青湖色和午夜黑色两种颜色可选，在英国的售价为 130 英镑（IT之家备注：当前约 1195 元人民币），荣耀还为早期下单的用户提供了 10 英镑的折扣优惠。

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