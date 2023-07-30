为什么居中构图能够火遍各类社交平台

从十几年前开始，伴随着智能手机的普及和各种社交平台的兴起，一种简单的构图也开始逐渐火了起来，这就是居中构图。

之所以说它简单，是因为我们在拍摄时几乎不需要考虑主体在画面中的位置，只要将其放在最中央即可，虽然看起来没有那么耐人寻味，但却很适合网络“快节奏”。

很多人会觉得这种构图太呆板了，用它拍不出好照片，其实也不一定，因为居中构图也有自身的优势：

1. 简洁大方

画面简洁、开门见山就是居中构图最大的优势，一眼看过去就能知道照片的重点在哪里，作者想要表达什么，直接表现主体的特征。

像是产品展示类照片，就比较适合居中构图，能让人直接获取关键信息；

人像照片也未尝不可，如果就是想要突出人物的话，居中构图也不失为一种不错的选择，我们推荐过几次台湾摄影师 Samalive 的照片，他的人像作品特点之一就是几乎全是居中构图，而这也成了他的风格。

2. 适合表现对称

在居中构图中，主体处于画面中心，照片的上下、左右都被均匀地分割，因此很适合用来表现对称感。

在对称加成下，照片也会更有美感，既简洁又有几何美。

3. 契合手机读图时代

现在大多数人查看、分享照片都会通过手机完成，手机竖向的屏幕决定了竖向的细长照片相比横向照片更有优势，而竖向照片很适合居中构图，并且竖向的居中构图会让照片显得重点更加突出。

甚至不需要点开就可以看到照片全貌，这更有利于照片的展示，也让照片在手机屏幕上显得更美观。

所以说，居中构图的兴起不仅有自身的原因，还结合了技术与社会潮流的发展。

在日常拍摄时，如果我们时常感到没有头绪，不知道怎么去构图，就可以尝试用一下居中构图，特别是对于新手来说，这是非常适合用来练习的构图方式。

并且居中构图可以与很多元素结合起来塑造更耐看的照片：

结合前景，让照片更有立体感

结合框架，进一步突出主体

利用镜面反射，强化对称美感

利用色彩对比，让照片有更强的视觉冲击力

实际上，我们在看上面的照片时，并不会很明确地意识到这都是使用了居中构图，也不会有明显的“枯燥”、“呆板”、“不耐看”的感觉，因为它们都很好地结合了居中构图的特点，突出了其优势。

与其说居中构图是一种新手构图、“傻瓜”构图，不如说是一种基础构图、万能构图，它基本不会让照片有大问题，同时又有很强的包容性，可以与很多元素进行结合。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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