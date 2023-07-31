微软暗示 Win11 Copilot 即将支持第三方 AI 插件

IT之家 7 月 31 日消息，据 Windowslatest 报道，微软即将推出 Windows 11 Copilot 的第三方 AI 插件功能，并正在征求开发者的反馈，以帮助塑造操作系统的“第三方 AI 插件”的未来。此前该媒体还曾报道，Windows 11 Copilot 正在测试收件箱、ChatGPT 和 Bing AI 第一方插件。

在最近分发给开发者的一份调查中，微软确认了 Windows 11 上的 Windows Copilot 功能将支持第三方插件。这份名为“Windows Copilot 的插件：你的意见很重要”的调查，旨在收集符合条件的开发者的见解。微软计划通过一个 30 分钟的 Microsoft Teams 通话来采访合格的开发者，该公司希望收集有关插件与 Windows Copilot 集成的宝贵反馈。

IT之家此前报道，Windows Copilot 是微软今年早些时候推出的，旨在为用户提供集中式的 AI 集成，可以从任务栏轻松打开，并且在所有应用程序和窗口中保持一致，充当一个随时可用的个人助理。与 Bing Chat 一样，用户可以向 Windows Copilot 提出各种问题。

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