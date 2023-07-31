8 月起影响你我生活的新规：充电宝实施 3C 认证、新版国标字库等

IT之家 7 月 31 日消息，即将来到 2023 年 8 月份，又有一批新规即将影响你我的生活，IT之家为大家汇总如下：

充电宝、锂电池等实施 CCC 认证管理

市场监管总局发布公告，自 2023 年 8 月 1 日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施 CCC 认证管理。自 2024 年 8 月 1 日起，未获得 CCC 认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

图源 Pixabay

新版国标字库实施，增录 1.7 万余个生僻字

新版《信息技术 中文编码字符集》将于 8 月 1 日实施（标准号 GB 18030-2022），比上一版增录 1.7 万余个生僻字，“𬱖”“𬀩”“𬍛”“𬜬”等生僻字都收录其中。

新版《信息技术 中文编码字符集》共收录汉字 87887 个，比上一版增收了 1.7 万余个生僻汉字，不仅收录《通用规范汉字表》全部汉字，同时覆盖我国绝大部分人名、地名用生僻字以及文献、科技等专业领域用字。

新版《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》施行

工业和信息化部、财政部、商务部等五部门联合发布《关于修改 <乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法> 的决定》，对现行《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进行修改，自 2023 年 8 月 1 日起施行。

主要修改内容包括调整新能源车型积分计算方法、建立积分灵活性交易机制、优化其他积分管理制度等三个方面。新的管理办法提到，调整新能源车型积分计算方法，将新能源乘用车标准车型分值平均下调 40% 左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限。

部分商业健康保险也有个税优惠

国家金融监督管理总局印发《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，自 2023 年 8 月 1 日起实施。

《通知》明确将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种，增加了产品保障内容，提高了灵活性。针对既往症等人群保障不足的现状，要求将其纳入医疗保险承保范围，开发保障额度更高、责任更丰富的长期护理保险和疾病保险产品。

《人力资源服务机构管理规定》施行

人社部发布《人力资源服务机构管理规定》，这是我国首部系统规范人力资源服务机构及相关活动的专门规章，自 2023 年 8 月 1 日起施行。

《规定》适用于在我国境内从事人力资源服务活动的人力资源服务机构。《规定》在服务规范方面，针对招聘信息审查、个人信息保护、明示服务信息、开展公平竞争等人力资源服务活动，统一规定了服务原则、事项、标准。在行政许可和备案方面，明确了相关条件、程序、材料、时限等规定，进一步简化材料和优化流程，提升政务服务便民化水平。

新版《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》施行

市场监管总局修订印发《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，于 2023 年 8 月 1 日起正式施行。

相较于 2015 年制定的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》，重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。

16 项渔船管理便民措施 8 月 1 日起实施

农业农村部日前发布第 683 号公告，公布 16 项渔船管理方面的便民措施，自 2023 年 8 月 1 日起实施。这 16 项措施包括 3 方面内容。

一是取消 10 项证明事项。渔业捕捞许可证注销证明、渔业船网工具指标转移证明等 10 项证明事项自 8 月 1 日起停止执行。

二是精简 3 项审批程序。取消渔业船网工具指标批准书和渔业捕捞许可证签发人、渔业捕捞许可证年审，跨省份光船租赁渔船不再报农业农村部批准。

三是优化 3 项管理要求。审批中不再审查申请人所属渔业组织的意见和企业法定代表人户籍，国内光船租赁不再审查承租人所在地渔业渔政主管部门意见，共有渔业船舶的所有权登记的申请人调整为全体共有人或者全体共有人约定的共有人。

《汽车金融公司管理办法》8 月 11 日起施行

日前，国家金融监督管理总局修订发布了《汽车金融公司管理办法》，自 2023 年 8 月 11 日起施行。主要修订内容包括：

一是以风险为本加强监管，《办法》取消股权投资业务。

二是适应汽车行业高质量发展的市场需求。《办法》将汽车附加品融资列入业务范围，允许客户在办理汽车贷款后单独申请附加品融资。

三是加强公司治理和内部控制。四是贯彻落实对外开放政策。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》8 月 15 日起施行

国家网信办联合发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自 2023 年 8 月 15 日起施行。

《办法》提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等。此外，还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。

12 项安全生产行业标准 8 月 20 日起施行

应急管理部批准 12 项安全生产行业标准，自 2023 年 8 月 20 日起施行，其中包括 AQ / T 1123—2023《矿山救援队风险预控管理体系要求》、AQ / T 2034—2023《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》、AQ 4131—2023《烟花爆竹重大危险源辨识》等。

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