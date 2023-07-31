Win11 将改进对高刷新率显示器的支持，带来多显示器和能源优化功能

IT之家 7 月 31 日消息，微软正改进 Windows 11 操作系统对高刷新率显示器的支持。在 Windows 生态系统中，拥有高刷新率和可变刷新率显示器并不少见，甚至微软的一些 Surface 电脑也配备了 120Hz 的显示屏和 VRR 功能。因此，微软想要通过引入一些必要的改进和增强，提供更好的用户体验。

最新 Canary 频道的 Windows 11 预览版带来了两个重要的图形变化：多显示器和能源优化。第一个改进是针对那些使用两个或更多高刷新率显示器的用户。该功能可以让 Windows 11 根据每个显示器上的具体内容调整刷新率。例如，用户可以在一个显示器上设置更高的刷新率值来玩游戏，而在另一个显示器上设置更低的值来观看视频或静态图片。这对于那些用游戏笔记本电脑连接外部显示器的用户也很有用。

第二个变化将有助于用户的平板电脑或笔记本电脑在节能模式下使用高刷新率显示器时消耗更少的电量。根据 25915 版本的更新说明，启用动态刷新率的设备将在节能模式关闭之前将其显示刷新率降低到较低的值。请注意，这个功能需要动态刷新率支持（一种根据显示屏上显示的内容动态调整刷新率的功能）。

其它屏幕相关的增强功能方面，IT之家注意到，2023 年 7 月份的补丁周二更新为笔记本电脑和 2 合 1 设备启用了内容自适应亮度控制功能，允许这些设备根据内容调暗或调亮不同的显示区域，可以在设置 > 系统 > 显示 > 亮度和颜色中自定义该功能。

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