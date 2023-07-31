网友反馈 Win11/10 "更新并关闭" 选项可能无法正常关闭电脑

IT之家 7 月 31 日消息，WindowsLatest 网站注意到，在 Windows11 或 10 上选择“更新并关闭”可能不起作用 —— 系统不会自行关闭。

▲ 图源 Windows 官网，下同

据报道，用户选择 "更新并关闭" 选项后，Windows11/10 系统通常会运行更新后关闭电脑，但是有部分人的电脑会错误地返回到登录屏幕，并且需要用户重新访问电源才能关闭电脑。

需要注意的是，这并不是单一现象，目前在 Reddit 以及 Windows 反馈中心已经有数百条帖子反馈此事。这个功能对很多用户仍然有效，只有少数用户无法正常使用它。

“如果无论如何都要重新启动，为什么还要提供‘更新并关闭’选项？我以为它会重新启动几次然后关闭。相反，我又回到登录屏幕。我只是想在系统更新后关闭计算机，我完成了一天的工作并且不想浪费一晚上电力，这非常不方便，”一位海外用户在 Windows 反馈中心的指出。

WindowsLatest 网站就此现象询问了一位匿名的前 Microsoft 开发人员，他表示首先涉及到“快速启动”功能，这是 Windows 的一个独特特性，旨在加快启动时间。在关机过程中，“快速启动”会将一些系统信息保存到文件中，这有助于在下次启动时系统更快地启动。然而，这个功能可能在安装 Windows 更新的过程中无意中导致电脑重新启动，而不是完全关机。

另一个原因可能是更新过程本身的性质。如果你数周或数月未安装更新，或者更新尚未完全完成，则 Windows11 或 10 可能需要重新启动才能继续安装。

截至IT之家发文，微软官方暂未就此事进行回应。

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