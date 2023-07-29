Win11 学院；在 Windows 11 Build 25915 OOBE 中如何启用“存在感测”选项

IT之家 7 月 29 日消息，消息源 @PhantomOfEarth 近日发布推文，表示在 Win11 Build 25915 Canary 频道预览版中，在 OOBE（首次开机引导）页面中，在隐私页面可以选择启用存在感测（Presence Sensing）功能。

存在感测微软近期引入到 Win11 系统中的功能，使用计算机视觉或雷达等各种技术，可以检测用户是否存在。相关技术会在本地完成处理，且不会将任何图像元数据传输到传感器堆栈或者云端。

在 OOBE 说明中提供了相关解释，IT之家翻译如下：

Windows 系统可以在你离开后自动关闭屏幕、在你接近时自动唤醒设备。该功能可以让应用请求访问您的状态，以实现新颖的体验。您可以随时在设置中关闭此功能。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id：39484957，按下回车就可以了

5. 重启电脑

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