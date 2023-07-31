吉利缤瑞 COOL 冠军版官图公布，新增全新外观及内饰配色

IT之家 7 月 31 日消息，吉利汽车公布了缤瑞 COOL 冠军版的官图，这是在现有的缤瑞车型基础上进行了升级和改进，价格预计或将下探到 8 万级，与现款车型一起销售。

IT之家注意到，缤瑞 COOL 冠军版新增了“炫影蓝”车身颜色和“动感黑”内饰配色，新车沿用了现款车型的宽体低趴的造型和 Fastback 溜背的设计。前脸方面，新车采用了吉利最新一代的家族式设计语言，直瀑式的能量律动前格栅和 36 颗 LED 能量光柱大灯组合，给人以强烈的视觉冲击。尾部方面，新车型配备了飞扬式扰流尾门和一体化造型的 LED 尾灯，增加了动态美感。

缤瑞 COOL 冠军版的车身尺寸为 4710mm×1795mm×1455mm，轴距为 2670mm，属于紧凑型轿车范畴。内饰方面，新车型采用了双联屏设计，包括 10.25 英寸液晶仪表和 12.3 英寸中控屏。中央通道提供了多种储物空间，方便驾乘者放置物品。此外，新车型还配备了符合人体工程学的环抱式竞技座椅、带有灯光功能的竞速电子挡杆以及一体式空调出风口等。

动力方面，缤瑞 COOL 冠军版搭载了全新一代吉利劲擎 1.5TD 高效动力系统，最大功率为 133kW，最大扭矩为 290N・m。传动系统方面，新车型匹配了全新一代 7 速湿式双离合变速器，官方数据显示，新车的零百加速时间为 7.1 秒，表现出色。

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