日媒称中国今年将超越日本成为全球第一大汽车出口国

IT之家 7 月 31 日消息，据日本《东洋经济在线》引述财新报道，业内预计中国今年将超越日本成为全球第一大汽车出口国，这一历史性变化也在日本引发关注。

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根据两国汽车制造商协会的数据，2023 年第一季度，中国和日本分别出口 107 万辆和 95.4 万辆汽车。业内普遍预计，2023 年中国汽车出口量将超过日本。

瑞银中国汽车行业研究主管龚敏指出，2021 年之前，中国汽车出口量在 100 万辆左右徘徊了约 10 年，过去三年的爆发式增长是“令人惊叹的表现”。日媒认为其中的一个关键原因是电动汽车的出现。

6 月底，法国里昂商学院工商管理研究生院副院长（兼上海商学院亚洲学院院长）王华访问欧洲并出席新能源汽车会议，他表示：“感觉就像在参加一个关于中国的会议。仅一个上午，代表们的演讲和讨论中就多次出现中国的身影。”

一家知名国际咨询公司的一位不愿透露姓名的高管表示：“现在全世界都知道，中国的电动汽车处于领先地位，中国汽车工业表现出色。”

英国媒体则表示，真正在欧洲市场具有吸引力的电动汽车是特斯拉上海工厂出口的 Model 3 和 Model Y，以及上汽名爵 MG 的产品。德国一家汽车杂志拆解了上汽集团的电动汽车“MG4”，评价为“这是一款为大众开发的电动汽车”，因为德国目前的电动汽车价格普遍偏高。

上汽集团高度重视此类评价。7 月 4 日，上汽集团德国公司总经理袁应成在接受采访时表示：“德国是汽车的发源地，拥有奔驰、宝马、大众等世界知名企业。任何国家的汽车产品都想在德国得到认可，这个难度类似于外国人在景德镇卖陶瓷。”

文章指出，这是一个历史性的机遇。凭借电动汽车的领先地位，中国企业可以采取积极的海外战略。事实上，几乎每家中国企业都相继宣布了此类计划。

IT之家此前报道，比亚迪从 2021 年 5 月开始向海外扩张，生产基地遍及全球。而上汽集团泰国产业园也在今年 5 月开工建设，长安汽车也在同月宣布在泰国建设生产基地。7 月，奇瑞汽车宣布在印度尼西亚、马来西亚和泰国建设工厂。

不过，有专家指出，由于当前地缘形势的复杂不稳定，中国车企出海可能不会像日韩车企一样顺利，中国企业全球化扩张正面临前所未有的挑战。一些国家已经采取行动，特别是在欧洲，全球汽车公司已经做好了同中国车企战斗的准备。

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