华为手机 HDC 2023 主题上线：新增桌面万象小组件，免费下载使用

IT之家 7 月 31 日消息，据IT之家网友反馈，华为手机主题 HDC 2023 现已上线，安装包体积为 20.26MB，用户可免费下载使用。

介绍页面显示，这款主题采用上下滑动解锁方式，锁屏左滑进入小组件页面，双击切换昼夜锁屏，桌面可跟随锁屏切换昼夜壁纸，适配主题充电特效。

华为手机主题 HDC 2023 新增耳机弹窗换肤功能，连接华为蓝牙耳机、智能眼镜等产品时，有配套主题风格的动态弹窗。耳机弹窗不支持如下设备：FreeBuds、FreeBuds 2、FlyPods 、FlyPods 2、FreeBuds 3、FlyPods 3、FreeBuds 3i、FreeBuds Studio、FreeBuds 4i、FreeLace、 FreeLace Pro，其余华为蓝牙耳机设备均支持。

此外，该主题还新增桌面万象小组件，不过需要把主题 App 升级到 12.0.12.300 及以上版本，才能使用相关功能。

据IT之家此前报道，华为今日公布了 HDC.Together 开发者大会 2023 的详细日程。整场大会将于 8 月 4 日-6 日之间举行，届时将发布最新一代鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统，随后开放公众体验。同时，还将有生态峰会、音乐节、学生公开课等多项活动。

目前，HDC 2023 开发者大会提供四种形式门票，分别为 VIP 票（5298 元）、专家票（2298 元）、全通票（598 元）和单日票（298 元）。

华为手机 HDC 2023 主题预览：

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