首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

Anker 安克上架两款磁吸底座充电宝：130W / 12000mAh、200W / 20000mAh，首发 449 元起

2023/7/31 17:32:32 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 7 月 31 日消息，Anker 安克上架两款带有磁吸底座的充电宝，规格分别为 130W / 12000mAh、200W / 20000mAh，首发价分别为 449 元、899 元

该充电宝配备 POGO PIN 磁吸充电底座，底座接口：无线充电口、USB-A、USB-C×2，每个接口均采用独立 DC 电路。

充电宝采用灌胶工艺，有效控制充电发热，安全性稳定性双效提升；采用 AI 控温技术 2.0，支持输入过流保护、过温保护、输出过流保护、短路保护、过压保护、抗静电保护；官方称 20000mAh 可为 iPhone 14 提供 70 小时续航。

充电宝配备 TFT 数显屏，可自定义屏显时长、查看剩余电量、预计充电时间/输出功率、电池健康度、电池循环次数、电池温度等；采用自研 PowerlQ 3.0 兼容技术，兼容多个充电协议，A 口兼容 OPPO SUPERVOOC 超级快充协议，可满速快充 OPPO 手机。

IT之家附规格对比：

京东 Anker 安克 130W 大功率双向快充 12000 毫安时 449 元直达链接京东 Anker 安克 200W 大功率手机笔记本充电宝快充 20000 毫安时 899 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：充电宝安克

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用