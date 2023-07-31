Anker 安克上架两款磁吸底座充电宝：130W / 12000mAh、200W / 20000mAh，首发 449 元起

IT之家 7 月 31 日消息，Anker 安克上架两款带有磁吸底座的充电宝，规格分别为 130W / 12000mAh、200W / 20000mAh，首发价分别为 449 元、899 元。

该充电宝配备 POGO PIN 磁吸充电底座，底座接口：无线充电口、USB-A、USB-C×2，每个接口均采用独立 DC 电路。

充电宝采用灌胶工艺，有效控制充电发热，安全性稳定性双效提升；采用 AI 控温技术 2.0，支持输入过流保护、过温保护、输出过流保护、短路保护、过压保护、抗静电保护；官方称 20000mAh 可为 iPhone 14 提供 70 小时续航。

充电宝配备 TFT 数显屏，可自定义屏显时长、查看剩余电量、预计充电时间/输出功率、电池健康度、电池循环次数、电池温度等；采用自研 PowerlQ 3.0 兼容技术，兼容多个充电协议，A 口兼容 OPPO SUPERVOOC 超级快充协议，可满速快充 OPPO 手机。

IT之家附规格对比：

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