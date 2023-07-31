智己 LS7 车型获 IMOS 2.2.0 OTA 升级，新增 NOA 领航辅助 / 盲区智能影像等功能

语音助手：语音功能经升级后，支持 48kHz 的在线音色模型，音色听起来“更加自然生动”，同时情绪表达更丰富，支持助手、愉悦、温柔等情绪，在无网络或弱网环境下仍能保证高音质语音播报。此外，语音助手升级后还可以选择可唤醒音区。