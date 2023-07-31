智己 LS7 车型获 IMOS 2.2.0 OTA 升级，新增 NOA 领航辅助 / 盲区智能影像等功能

IT之家 7 月 31 日消息，智己汽车今日宣布，旗下 LS7 车型将正式推送 IMOS 2.2.0 版本 OTA 升级，预计开启推送后一周内分批推送完成。
IT之家附具体升级内容如下：
领航辅助（NOA）：现处于 Beta 阶段，适用上海、苏州、杭州、成都、广州、北京（五环及以外）、宁波、南京、无锡、温州、深圳的城市快速路，以及江苏、浙江、上海、广州、成都、深圳、北京的高速公路。目前可实现按照导航路径完成自主变道、智慧躲闪、锥桶报警及制动、自动限速调节、自动汇入主路、自动上下匝道等功能。
盲区智能影像：打转向灯时，转向侧后方盲区的路况将会实时投射在屏幕上，减少侧方盲区，提升变道和转向安全；低速左转时，打转向灯且车速低于 20km/h时，激活左前盲区影像，减少 A 柱盲区对驾驶的影响，保证驾驶安全。
智能泊车：新增显示泊车时前进 / 倒车距离，可通过该距离传达车辆的停车位置。
语音助手：语音功能经升级后，支持 48kHz 的在线音色模型，音色听起来“更加自然生动”，同时情绪表达更丰富，支持助手、愉悦、温柔等情绪，在无网络或弱网环境下仍能保证高音质语音播报。此外，语音助手升级后还可以选择可唤醒音区。
IM PET 数字宠物：在手机端领养数字宠物后，可通过语音指令进行互动，并支持自定义宠物名称。
新增账号手势密码登录：在车上切换账号时，只需绘制手势密码即可进行登录，无需掏出手机扫码，还可在无网条件下登录账号。
新增组队模式：点击口令页面右上角「快速创建」，一键生成队伍和口令，并可显示最近加入过的队伍，支持一键加入。
新增“星云护照”：官方称其为“你的专属印记柜”，可展示用户获得的活动印记与成就印记。
声音优化：针对方向盘音量调节、多媒体降音逻辑、蓝牙来电铃声的播放音区、智能声场的智能选区模式进行优化调整。
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