《哈利波特：魁地奇冠军》游戏 9 分钟实机视频再曝光

IT之家 8 月 1 日消息，《哈利波特：魁地奇冠军》（Harry Potter: Quidditch Champions）游戏在今年 5 月曝光 1 分 47 秒的实机运行画面之后，近日又有网友分享了 9 分钟的运行画面。

网友先是在 YouTube 视频网站、Reddit 等社交平台分享该视频，不过华纳兄弟迅速出动，目前已经在上述平台下架了该视频。

IT之家在此附上视频的网盘地址，容量为 3.25 GB，感兴趣的用户可以下载观看。

《哈利波特：魁地奇冠军》是一款“以世界上最具标志性的魔法运动为特色的快节奏多人竞技游戏”，被称为“完整、独立的魁地奇体验”，让玩家在竞争激烈的多人游戏环境中与朋友一起参与魁地奇运动和其他飞天扫帚冒险。

《哈利波特：魁地奇冠军》将允许用户创建和自定义自己的魁地奇球员。无论是单人游戏还是在线多人游戏，都需要互联网连接。

《哈利波特：魁地奇冠军》拥有包括哈利波特在内的 10 个角色可选，提供了 13 把飞天扫帚，分为三种品质：白色、绿色、紫色，还有 8 种扫帚轨迹、7 种篮筐特效、14 种姿势可选。

游戏玩法与《哈利波特》电影中大致相同，金色飞贼（Golden Snitch）、游走球（Bludgers）、鬼飞球（Quaffle）等元素一应俱全；人物下方增加了“加速条”，停止加速后会回复。

相关阅读：

《华纳《哈利波特：魁地奇冠军》实机视频泄露，10 个角色可选》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。