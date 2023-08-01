网信办：积极受理处置涉企虚假不实信息，清理相关内容 8.6 万余条

IT之家 8 月 1 日消息，据网信中国官方公众号报道，国家网信办今日发布“清朗・优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动，部署指导地方网信办积极受理处置涉企业、企业家的不法信息，督促微信、微博、抖音等网站平台快速核查处置涉企投诉举报。

网信办表示，相关部门已经在重点网站平台中清理涉企虚假不实等信息 8.6 万余条，依法依约处置账号 8425 个。

▲ 图源 网信中国官方公众号

IT之家整理汇总网信办发布的专项行动大纲及案例如下：

集中查处恶意集纳炒作企业负面信息、谋求非法利益的情况

相关部门表示，部分账号以发新闻稿为由谋求商业合作，有的发布涉企负面信息后以删帖、消除影响为由索要财物。

对此，网信部门高度重视，鼓励支持受害企业提供线索、反映情况，做到发现一起、查处一起。针对“全球电动车联盟”“电动车联盟网”“电动车 717”“铑枪”“铑枪财经”等账号持续发布并集纳电动车企业、金融机构等负面信息，要挟相关企业与其开展高额商业合作的问题，网信部门依法严肃查处，对涉及的账号均予以关闭，并将部分账号主体纳入平台黑名单。

严厉打击散布涉企虚假不实信息问题

相关部门表示，部分账号持续捏造事实、传播不实报道、恶意将行业负面信息与业内某一企业进行关联炒作。

对此，相关部门指导督促网站平台严格落实信息内容管理主体责任，健全信息内容审核机制，加强信息内容审核把关，严防账号蹭热点、造谣传谣等恶意传播行为。查处“拉上窗帘”“网易航空”“基建不倒翁”“谭祖亮科技”“彧蔚”等账号捏造、传播虚假不实信息，以及“新铁流”“铁君”“后视镜里 de 未来”“航空微读”等账号蹭炒涉企热点事件。对涉及的账号，采取禁言、关闭等处置措施。

集中查处假冒仿冒他人企业名称等问题

相关部门表示，部分账号在名称、头像、简介等信息中，违规使用与他人企业相同或相似的名称标识或知名企业家姓名肖像，极易误导公众，侵犯相关企业、企业家合法权益。对此，督促网站平台严格落实《互联网用户账号信息管理规定》，强化名称、头像等账号信息审核，加大排查和整治力度。

相关部门目前已经集中处置假冒仿冒“国家电力投资集团”“中国烟草”“中国化工”“华润集团”“中国船舶”“国家电网”“交大家教”等账号 2800 余个，集中处置假冒仿冒企业内设部门“瑞幸咖啡加盟部”“小天鹅美的洗衣机直营部”“广交会预定部”等账号 750 个，以及盗用知名企业家肖像注册的账号 530 个。

全面整治虚构企业家私生活话题、炒作企业家个人隐私问题

相关部门表示，部分账号为博眼球、赚粉丝、吸流量，热衷炒作所谓企业家的情感经历、婚姻故事、家庭成员和个人健康等话题，严重侵犯企业家个人隐私。对此，相关部门要求网站平台加强巡查力度，集中整治涉企业家个人隐私的话题，并清理相关信息。

目前已经重点查处“嘉美化妆”“霍小兵”“土豆丝”等账号持续炒作企业家婚姻史、家庭成员信息等行为，以及虚构企业家私生活话题、炒作企业家个人隐私的“铸帝”“逛街小蘑菇”等账号。此外，对散布可开展负面舆情公关、有偿删帖等涉企网络黑公关、黑灰产信息的“明明不明事理”“我爱吃玉竹”等一批账号予以关闭。

集中处置传播带有歧视的标签式、污名化信息问题

相关部门表示，当下有部分账号蹭炒热点事件，关联炒作、泛化抹黑某一地区的企业，带有明显的地域歧视，给相关企业带来负面影响。

对此，指导督促网站平台集中处置“随意文章”“创业邦”“健识局”等一批散布地域歧视的账号及其相关信息，并发布社区公告，明确要求不得发布传播带有“XX 系”“XX 人”等标签式、污名化信息，同时举一反三对存量信息进行自查自纠。

国家网信办表示，下一步，将持续聚焦网上破坏网络营商环境的各类问题，进一步加强涉企信息举报受理，督促网站平台拓宽举报受理渠道，强化问题网站平台和账号管理，为企业聚精会神干事业、心无旁骛谋发展营造良好的网络营商环境。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。