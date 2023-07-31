网信办：上半年累计约谈网站 5518 家，下架移动应用程序 120 款

IT之家 7 月 31 日消息，据“网信中国”微信公众号消息，2023 年上半年，全国网信系统依法查处网上各类违法违规行为，累计约谈网站 5518 家、暂停功能或更新网站 188 家，下架移动应用程序 120 款，关停小程序 87 款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站 7704 家，督促相关网站平台依法依约关闭违法违规账号 39100 个。

针对抖音、新浪微博等网站平台存在法律、法规禁止发布或者传输的信息问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款行政处罚。

针对快手、百度、腾讯微信、网易等网络平台履行主体责任不力，对其用户发布的信息未尽管理义务，造成淫秽色情、封建迷信、诱导充值、为劣迹艺人辩护等有害信息在网上传播问题，国家网信办指导属地网信办分别依法约谈相关网站负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别给予罚款行政处罚。

针对具有较强舆论属性和社会动员能力的新技术新应用未经评估上线问题，依法对“海鸥”“事密达”等移动应用程序采取下架处置措施。对完成整改的“元气骑士”“可颂”等 17 款移动应用程序恢复上架，并要求相关属地网信办依法加强监督管理。

IT之家此前报道，“清朗・成都大运会网络环境整治”专项行动针对微博、抖音、快手、今日头条、百度、微信、搜狐、淘宝、闲鱼等重点平台，目前累计处置违法违规账号 633 个，清理相关信息 4200 余条。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。