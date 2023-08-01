零跑汽车 7 月交付新车 14335 辆创新高，C 系占比约 85%

IT之家 8 月 1 日消息，零跑汽车今日公布了 2023 年 7 月的新车交付数据。总体来看，7 月交付新车 14335 辆，再创新高。
从车型来看，零跑 C 系交付 12000 + 辆，占比约 85%；C11 车系交付 9200 + 辆。
零跑汽车今日早些时候宣布，旗下 C 系列部分车型降价，包含两款 C11 车型以及三款 C01 车型，IT之家注意到，其中 C01 车型最高降幅达到 2 万元，有望进一步拉动 8 月交付量提升。
此外，零跑在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等诸多智能汽车核心领域均有布局，刚刚发布了“四叶草”中央集成式电子电气架构，通过技术输出，有望成为零跑的第二利润来源。
目前已有部分车企公布了 7 月销量或交付量，IT之家简单汇总如下：
五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。
广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。
别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。
smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。
上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。
截至 7 月 30 日，理想汽车 7 月销量已达 3.25 万辆。
上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。
岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。
创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。
零跑汽车 7 月新车交付量再创新高，共计交付 14335 辆。
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