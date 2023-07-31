消息称苹果新技术让 iPhone 15 Pro / Max 边框窄至 1.5 毫米，iPad 也要跟进

IT之家 7 月 31 日消息，据此前报道，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的边框将比前代产品窄得多，9to5Mac 此前获得的多张不同的 CAD 图纸已经能够让我们直观地看到这些变化。

IT之家注意到，现在彭博社提供了有关这些变化的更多详细信息，并暗示这也可能适用于新款 iPad。

在最新一期的 Power On 时事通讯中，彭博社记者 Mark Gurman 称，苹果将把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的边框尺寸从 2.2 毫米缩小到 1.5 毫米。

据悉，苹果将在 iPhone 上使用一种称为低压注塑成型（LIPO）的技术来实现这一目标，该技术之前曾在 Apple Watch 上使用过。Gurman 称，在将 LIPO 技术引入 iPhone 后，苹果还希望将该功能引入 iPad。报告解释道：

今年，15 系列的两个最大变化将使苹果更接近梦想中的 iPhone。标准 iPhone 15 机型将采用灵动岛屏，而 Pro 和 Pro Max 显示屏将采用新技术制造：低压注塑成型，或苹果内部称为“LIPO”的技术。 新工艺将显示屏周围的边框尺寸缩小至 1.5 毫米（当前 iPhone 的边框尺寸约为 2.2 毫米）。LIPO 曾首次用于 Apple Watch Series 7，使该设备的边框更窄，并增加了显示屏的尺寸。据我所知，苹果最终也计划将该功能引入 iPad。

据悉苹果正在开发新款 iPad Pro，但可能暂时还用不上 LIPO 技术。尽管如此，彭博社的报告表明，苹果正在努力在未来某个时候对 iPad 进行同样的视觉改革，大幅缩小边框尺寸。

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