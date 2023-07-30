古尔曼：iPhone 15 价格将“小幅”上涨，尤其是 Pro / Pro Max 版本

IT之家 7 月 30 日消息，彭博社 Mark Gurman（古尔曼）重申了最近有关 iPhone 15 定价的报道。Gurman 表示，iPhone 15 系列的价格会“小幅”上涨，尤其是 iPhone 15 Pro / Pro Max，它将采用新的钛金属机身设计和升级的相机系统。

IT之家从报道中获取到，iPhone 15 Pro 和 Pro Max 屏幕将采用新技术：低注射压力包覆成型，苹果称之为“LIPO”。新工艺将显示屏的边框尺寸缩小至 1.5 毫米（当前为 2.2 毫米），该技术首次用于 Apple Watch Series 7，使得边框更薄、显示屏更大，未来将引入 iPad。

对于 Apple Watch，Gurman 预计 Series 9 和 Ultra 的芯片规格会有所提高，但今年不会有 SE。Gurman 表示，苹果去年在 Apple Watch Ultra 测试了深灰色钛金属配色，但在发布时被取消，今年 Ultra 版本有望加入深灰色。

据了解，苹果预计今年 iPhone 15 的出货量约为 8500 万部，与去年同期的 iPhone 14 大致持平。英国巴克莱银行分析师蒂姆・朗（Tim Long）此前预计， iPhone 15 Pro 的价格将比 iPhone 14 Pro 高出 100 美元，iPhone 15 Pro Max 将比 iPhone 14 Pro Max 贵 100 至 200 美元。

iPhone 15：799 美元（不变）

iPhone 15 Plus：899 美元（不变）

iPhone 15 Pro：起售价 1099 美元（当前起售价为 999 美元）

iPhone 15 Pro Max：起售价 1199/1299 美元（当前起售价为 1099 美元）

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