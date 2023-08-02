IT之家 8 月 2 日消息，讯飞星火 App 已在苹果应用商店恢复上架，版本更新为 1.3.04。

▲ 图源 科大讯飞

IT之家此前报道，科大讯飞昨日深夜在互动平台表示，“讯飞星火 App 正在升级优化，华为应用商店的讯飞星火 App 新版本已于 8 月 1 日升级完毕。苹果商店尚在更新中。讯飞星火认知大模型 V2.0 升级发布会将于 8 月 15 日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用。”

此前包括讯飞星火在内的多个 AIGC 相关 App，于 1 日凌晨在苹果应用商店下架。据《科创板日报》从接近监管部门的权威人士处了解到，相关 App 下架主因是 8 月 15 日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，下架的 App 在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。据相关 App 开发者收到的苹果审核信息显示，深度合成技术（DST）和生成式人工智能服务（包括 ChatGPT）有相应的监管措施，DST 必须满足在中国运营的许可要求，包括获得许可证。根据审核，下架应用与 ChatGPT 相关，但没有获得在中国运营所需的许可证。

值得一提的是，此前有网友在社交平台发文称，苹果官方通知中国区 App 商店所有应用不允许提供 ChatGPT 相关的服务，有提供的应用需下架整改，整改完毕上架，原因不详。

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