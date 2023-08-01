科大讯飞：星火大模型 8 月 15 日将迎来重大版本升级

IT之家 8 月 1 日消息，科大讯飞表示，星火大模型将于 8 月 15 日迎来重大版本升级，届时将升级代码能力、开放多模态能力、知识问答等方面能力及应用，后续还会持续迭代提升。

科大讯飞表示，该公司于 2009 年开始算力基础设施建设，在总部自建有业界一流的数据中心，目前已建成 4 城 7 中心深度学习计算平台。科大讯飞的算力不仅完全满足 AI 算法模型训练，还面向开放平台数百万开发者和其他行业伙伴提供相关 AI 服务的需求，今年年初以来与领先国产 AI 算力厂商进一步加大合作投入并取得重要成果，让自主可控的星火大模型在自主可控的算力平台上持续进化提升。

跟进科大讯飞发布的 2023 年半年度业绩预告，该公司上半年预计实现营业收入 78 亿元，实现毛利 31 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，讯飞开放平台开发者数为 497.4 万（去年同期 343 万），近一年增长 45%。其中，讯飞星火认知大模型发布后，开发者数量在两个月内增加了 85 万家。

参考IT之家此前报道，讯飞星火于 6 月 9 日迎来了 V1.5 版本更新，其在开放式知识问答、多轮对话等多方面都有全新升级，同时科大讯飞还推出星火 App、星火助手中心、星火语伴 App 等。据了解，讯飞星火将在 8 月 15 日及 10 月 24 日分别再次升级。

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