网易首期捐赠 1000 万现金物资，驰援防汛救灾

IT之家 8 月 2 日消息，近日，北京、河北等地突遭暴雨洪涝灾害，全社会的救援力量已紧急奔赴灾区。

今日，网易公益基金会宣布首期向河北涿州等暴雨洪涝灾区捐赠 500 万元现金，以及价值 500 万元的应急物资，用于支持当地紧急救灾等工作开展。

目前，近 20 万件网易严选手电筒、纯净水、方便食品等救灾应急物资，正在紧急调往灾区一线。网易表示，会持续关注灾后重建等需要，尽所能帮助当地群众尽快恢复正常生活。

据IT之家此前报道，腾讯基金会追加抗汛救灾捐赠资金 1 亿元，用于响应受灾地区紧急援助需求、过渡安置、灾后重建、复工复产、困难群众保障等工作。此前，腾讯基金会已联动多家机构开展救灾行动，启动常态备灾资金近 700 万元，用于清理淤沙、环境恢复、转运安置等。

北京字节跳动公益基金会宣布捐赠 1 亿元人民币，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

此外，阿里巴巴、小米、理想汽车也宣布捐赠数千万元，驰援京津冀等地防汛救灾。

相关阅读：

《腾讯追加捐赠 1 亿元，驰援抗汛救灾》

《字节跳动捐赠 1 亿元 ，驰援京津冀闽等受灾地区》

《阿里巴巴公益捐赠 3000 万元，驰援京津冀等地防汛救灾》

《小米公益基金会捐赠 2500 万元驰援北京、河北暴雨救灾》

《理想汽车捐赠 2000 万元支持北京防汛救灾》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。