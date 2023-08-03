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任天堂 eShop 商店“夏日优惠 2023”即将开启，多款 Switch 游戏大作七折促销

2023/8/3 9:29:45 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 3 日消息，任天堂宣布将于 2023 年 8 月 4 日-2023 年 8 月 17 日期间在 eShop 游戏商店举行“夏季优惠 2023”活动，其中部分游戏将迎来七折促销

▲ 图源 任天堂香港活动海报

IT之家整理汇总相关优惠信息如下：

  • 《塞尔达传说：旷野之息》折后价 349 港币（约 321.58 元人民币）

  • 《塞尔达传说：旷野之息》扩充票折后价 118 港币（约 108.71 元人民币）

  • 《塞尔达传说：旷野之息》＋扩充票组合包折后价 467 港币（约 430.23 元人民币）

  • 《塞尔达无双：灾厄启示录》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

  • 《塞尔达无双：灾厄启示录》扩充票折后价 97 港币（约 89.36 元人民币）

  • 《塞尔达无双：灾厄启示录》十扩充票组合包折后价 396 港币（约 364.89 元人民币）

  • 《超级马力欧：奥德赛》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

  • 《马力欧派对：超级巨星》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

  • 《路易吉洋楼 3》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

  • 《路易吉洋楼 3》 多人游戏包折后价 48 港币（约 44.22 元人民币）

  • 《路易吉洋楼 3》十多人游戏组合包折后价 347 港币（约 319.64 元人民币）

  • 《分享同乐！瓦利欧制造》折后价 250 港币（约 230.32 元人民币）

相对于索尼及微软的打折幅度，任天堂的优惠通常比较小，不过至少也在常规卡带外，给予了玩家另一种购买游戏的选择。

港服 eShop 商店页面：点此直达

美服 eShop 商店页面：点此直达

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关键词：任天堂eShop 商店

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