任天堂 eShop 商店“夏日优惠 2023”即将开启，多款 Switch 游戏大作七折促销

IT之家 8 月 3 日消息，任天堂宣布将于 2023 年 8 月 4 日-2023 年 8 月 17 日期间在 eShop 游戏商店举行“夏季优惠 2023”活动，其中部分游戏将迎来七折促销。

▲ 图源 任天堂香港活动海报

IT之家整理汇总相关优惠信息如下：

《塞尔达传说：旷野之息》折后价 349 港币（约 321.58 元人民币）

《塞尔达传说：旷野之息》扩充票折后价 118 港币（约 108.71 元人民币）

《塞尔达传说：旷野之息》＋扩充票组合包折后价 467 港币（约 430.23 元人民币）

《塞尔达无双：灾厄启示录》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

《塞尔达无双：灾厄启示录》扩充票折后价 97 港币（约 89.36 元人民币）

《塞尔达无双：灾厄启示录》十扩充票组合包折后价 396 港币（约 364.89 元人民币）

《超级马力欧：奥德赛》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

《马力欧派对：超级巨星》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

《路易吉洋楼 3》折后价 299 港币（约 275.46 元人民币）

《路易吉洋楼 3》 多人游戏包折后价 48 港币（约 44.22 元人民币）

《路易吉洋楼 3》十多人游戏组合包折后价 347 港币（约 319.64 元人民币）

《分享同乐！瓦利欧制造》折后价 250 港币（约 230.32 元人民币）

相对于索尼及微软的打折幅度，任天堂的优惠通常比较小，不过至少也在常规卡带外，给予了玩家另一种购买游戏的选择。

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