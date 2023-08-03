丰田汽车发布新款陆地巡洋舰 250 车型，2024 年上半年全球发售

IT之家 8 月 3 日消息，丰田汽车公司昨日在东京召开发布会，正式发布了运动型多用途汽车（SUV）陆地巡洋舰（又称“兰德酷路泽”）的新一代 250 车型，将于 2024 年上半年开始在全球发售。

▲ 图源丰田官网，下同

丰田官方称，除越野外，这款产品还在起步到爬坡和牵引的整个范围内提供更高级的加速性能和环保性能。这款新车车身长度为 4925 毫米，宽度 1980mm，高度 1870mm，轴距 2850mm。

全新一代丰田陆地巡洋舰 250 车型基于丰田的 TNGA GA-F 平台打造，在北美和中国市场采用全新的 2.4L 涡轮增压 Turbo Hybrid 混合动力系统，最大输出功率为 243 千瓦（330 马力），最大扭矩为 630 牛・米，配备全时四驱系统。

外观上看，新款陆地巡洋舰 250 车型延续硬朗越野风的设计，车身外观更加方正，这也是近几年越野车的主流造型。车身前脸配备方正的 LED 头灯组并搭配大尺寸的黑色的前进气格栅，尾灯预计经典方形造型设计。

IT之家从丰田官网了解到，采用 GA-F 平台的新款陆地巡洋舰 250 车型，与传统车型相比，车架刚性提高 50%，整车刚性提高 + 30%，悬架性能提高，采用可提高越野和公路性能的系统。电动助力转向系统（EPS）有助于在崎岖不平的道路上行驶时减少方向盘操控性，提高低速时的机动性，并实现车道追踪辅助。

目前，丰田还未公布这款新车在中国市场的售价，大家可以期待一下。

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