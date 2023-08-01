微软推出 Stormcloud Vapor 特别版 Xbox 手柄，69.99 美元

IT之家 8 月 1 日消息，微软现推出了全新的 Stormcloud Vapor 特别版 Xbox 无线控制器，采用了“受云彩和暴风雨天空启发的”漩涡能量图案，定价 69.99 美元（IT之家备注：当前约 500 元人民币）。

该系列手柄是微软标准的第三代控制器（型号 1914，与 Xbox Series X 一起推出），带有 USB-C 接口和专用共享按钮，可解锁 Xbox 动态壁纸。

与当前 Xbox 游戏机捆绑的常规手柄不同，这款 Stormcloud Vapor 特别版手柄采用橡胶材质、蓝色菱形图案以及深蓝色纹理处理，宣传可在激烈的游戏过程中实现更好的人体工程学设计。

此外，它还提供了：3.5 毫米耳机孔，可提供 40 小时续航时间，支持 Xbox Accessories 应用程序进行自定义、双配置文件连接，而且还能兼容众多设备和平台。

参考之前推出的类似型号，这款手柄可能会很快上架微软官方商城，预计在 499 元左右。

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