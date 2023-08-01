B 社大作《星空》悄然添加“Xbox Play Anywhere”标签，可跨 Xbox / Win 双端同步游玩

IT之家 8 月 1 日消息，微软当下还深陷于与美国 FTC、英国 CMA 的动视暴雪案诉讼中，在动视暴雪被确认正式被微软收购前，业界的目光更多放在微软此前收购的 B 社处。

▲ 图源 微软 Xbox 商店

据外媒 Insider-Gaming 报道，根据 Xbox 商店的页面显示，B 社大作《星空》日前已经支持了 Xbox Play Anywhere（XPA）。这意味着玩家只需要单独购买一份《星空》数字版本，即可在 Xbox、Windows 双端下载游玩，并且游戏进度（包括附加内容和游戏成就）能够随时同步。

IT之家此前报道，根据公布的 FTC 诉微软收购案庭审文件显示，微软曾预测 《星空》和《夺宝奇兵》在 PS5 平台上的总销量将超过 1000 万份，而在《星空》和《夺宝奇兵》取消登陆 PS5 平台后，微软认为可以通过 Xbox Game Pass 来弥补这一损失，因此对于《星空》这款极具“微软意义”的游戏而言，其支持 Xbox Game Pass、Xbox Play Anywhere 属意料之中。

▲ 图源 《星空》官方游戏截图

▲ 图源 《星空》官方游戏截图

游戏简介：

《星空》是 Bethesda Game Studios 超过 25 年所打造的全新宇宙，该工作室的作品有《上古卷轴》和《辐射 4》。这款新一代角色扮演游戏将背景设定在茫茫宇宙。在这里，你可以创建任意角色，探索世界并体验前所未有的自由。踏上这趟史诗般的旅程，发掘人类文明的终极奥秘。 2330 年，人类已跨出我们所在的太阳系，在新的星球上定居下来，太空旅行也已成为人类的日常。在这款 B 社迄今为止最宏大的游戏里，你将加入群星组织这个在星系中寻找稀有神器的太空探险者团体，展开探索广袤宇宙的旅程。 传颂你的故事 在《Starfield》中，最重要的故事将由你亲自通过你的角色述说。自定义外观并决定背景和特征，启航展开属于你的星际之旅。你会是经验老道的探险家、充满魅力的外交官、诡密的电子情报贩，或是独树一帜的人物？选择权都在你手上。由你决定想要打造什么样的角色，有什么样的发展。 探索外太空 在群星间冒险，探索超过一千个行星。造访繁华的都市、探索充满危险的基地，以及穿越荒野的风景。认识令人难忘的角色并加以招募、参与各种阵营的冒险，在定居星系群中到处展开任务。随时都有新的故事或体验等你来发掘。 指挥你梦想中的飞船 驾驶及指挥你梦想中的飞船。打造属于自己的飞船外观、改造武器和护盾等重要系统，以及分配船员为你提供独特加成。在深远的太空中，你将遭遇高风险的近距空战、随机任务、在星际站停驻，甚至登上并夺取敌人的飞船，为自己增添收藏品。 发掘、收集、打造 探索行星并发掘各种动植物，以及制作药物、食物、装备和武器所需的各种资源。建造哨站并雇用工作人员自动获得材料，并建立货运链接以在哨站间运送资源。将这些原材料投注在研究项目中以解锁独特的制造配方。 武器上膛 宇宙中危机四伏。精细的战斗系统为你提供处理各种状况的工具。无论你喜欢长射程步枪、激光武器或炸药，每种武器皆可改装以符合你的游戏风格。零重力环境为战斗增添了混乱的华丽场面，飞行背包则为玩家带来前所未有的自由机动性。

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