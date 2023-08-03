【IT之家开箱】三星Galaxy Z Fold5折叠屏开箱图赏：外有西装革履，内部大有乾坤

8月3日晚，三星将在国内召开Galaxy新品发布会，预计两款新一代折叠屏旗舰产品三星Galaxy Z Fold5和三星Galaxy Z Flip5将悉数登场，同时还有智能手表，旗舰平板等产品亮相。IT之家已经拿到了三星Galaxy Z Fold5这款大折叠旗舰，接下来就给大家带来开箱图赏。 三星 Galaxy Z Fold5 整体外观风格延续了上一代 Fold4 的设计，但是机身尺寸进一步变薄，展开状态下厚度为 6.1mm，折叠状态厚度为 13.4mm，重量也减少了 10g，握持手感更轻薄。

得益于水滴铰链结构的创新，折叠状态下可以做到严丝合缝，不再像上一代有缝隙露出。

铰链外侧这边，Fold4 上的阴刻 SAMSUNG Logo 改为了激光丝印的样式。

三星 Galaxy Z Fold5 的机身方正硬朗，后置摄像头模组这次将补光灯单独拿了出来，放在了镜组右侧，且镜头凸起部分厚度增加，整体视觉更加和谐。

后置镜头方面，三星 Galaxy Z Fold5 配备了一颗 5000 万像素的广角主摄镜头，一颗 1000 万像素长焦镜头以及一颗 1200 万像素的超广角镜头，其中长焦镜头支持 3x 光学变焦和 30x 空间变焦。

三星 Galaxy Z Fold5 外屏部分采用一块 6.2 英寸第二代动态 AMOLED 直屏，2316x904 的分辨率，屏幕比例 23.1:9，支持 48-120Hz 自适应高刷，屏占比较高。

屏幕顶部有一颗 1000 万像素的居中前置镜头。

而内屏方面，三星 Galaxy Z Fold5 则采用了一块 7.6 英寸的 AMOLED 屏幕，2176x1812 的分辨率，屏幕比例为 21.6:18，接近正方形且四边等宽，同样支持 120Hz 自适应刷新技术。两块屏幕分别支持 1000 尼特和 1200 尼特的高亮度模式，HDR 峰值亮度可达 1700 尼特和 1750 尼特。

内屏右侧顶部还有一颗屏下摄像头，像素为 400 万。

在折叠情况下，三星 Galaxy Z Fold5 的机身右侧可同时看到 Sim 卡槽和具有指纹识别功能的电源键。

除此之外，三星Galaxy Z Fold5还配有上下对称的AKG立体声双扬声器，支持IPX8等级的防水，UWB超宽带技术。配置方面，三星Galaxy Z Fold5搭载第二代骁龙8 of Galaxy处理器，12GB内存，512GB或1TB存储空间，4400mAh电池+25W快充，15W无线充电。

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