经典角色扮演游戏《对魔忍阿莎姬》上线 Steam 平台，计划第四季度发售

IT之家 8 月 3 日消息，Shiravune 白舟今日宣布推出 BLACK Lilith 社名作对魔忍系列游戏第一部作品《对魔忍阿莎姬》官方中文版。

目前该作已上线 Steam 商店，游戏预计 2023 年第四季度发售，支持简体中文字幕，感兴趣的玩家可以关注一下。

该版本以全版为基底进行海外版开发，相较于原版除了多出部分剧情与动画外，画面解析度也有一定的提升！

本作的故事以暗流涌动的近未来东京为舞台。主人公井河阿莎姬，在复活的往昔宿敌的诡计下，不幸被邪恶势力俘虏。她能否打败宿敌，逃脱潜藏在魔都东京的邪恶魔爪？

故事大纲 被黑暗的存在・魑魅魍魉逐渐侵蚀的魔都・东京。 在人与魔之间，自古以来存在着「互不干涉」的不成文规则。 但自从人类堕入歪门邪道，规则就逐渐被破坏。人和魔之间互相勾结而组成的犯罪组织和企业在暗地里活动着。 不过，心向正道之人对此并非束手无策。 政府组织了一个以人类之肉身对抗「魔」的忍者集团，即对魔忍。他们与邪魔势力对抗至今。 其中最强的，名为井河阿莎姬。 在与胧忍军的最后一次战斗之后，阿莎姬从对魔忍退休，为了度过平凡的日子，准备嫁给情人泽木恭介。 然而，以前的宿敌复活，向阿莎姬寻求复仇。

IT之家提醒，这款游戏对于配置的要求极低，推荐奔腾 III 500MHz 处理器、256MB 内存以及 240 MB 硬盘。

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