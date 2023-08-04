一加 Ace 2 Pro 手机官宣推出 24GB 超大内存版本，普及 16GB

IT之家 8 月 4 日消息，一加官方宣布，一加 Ace 2 Pro 手机将提供 24GB 超大内存版本，号称“淘汰 8GB，12GB 起步，普及 16GB，24GB 引领”。

一加中国区总裁李杰预热称：

一加，一直是手机大内存的引领者！ 「淘汰 8GB，12GB 起步，普及 16GB」，一加在内存率先走出的每一步，都在引领整个行业，最终成为行业必须跟随的标准。 现在，一加 Ace 2 Pro 首次推出 24GB 超大内存！ 这是世界上首款大规模量产的 24GB 手机，它也将成为下半年整个手机行业的科技新标杆！ 更加与众不同的是，一加 24GB 超大内存还有一套独家自研的神秘黑科技让它发挥巨大的威力。 一加 Ace 2 Pro，8 月，感受超大惊喜！

‎此外，李杰还透露，一加 24GB 超大内存还有一套独家自研的“神秘黑科技”让它发挥巨大的威力。

‎据IT之家此前报道，一加 Ace 2 Pro 手机将于本月正式发布，但未公布具体发布日期。博主 @数码闲聊站 的爆料称，这款新机搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

另外，一加 Ace 2 Pro 手机的“钛空灰”配色也被该博主曝光，延续上代的家族式设计，大家可以参考一下曝光图。

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