一加 Ace 2 Pro 手机外观曝光：采用家族式设计，钛空灰配色

IT之家 8 月 3 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机将于本月正式亮相，在发布之前，数码博主 @数码闲聊站 今日曝光了该产品的外观设计。

从图上看，一加 Ace 2 Pro 延续了一加近两代机型的家族式设计，依旧采用圆形镜头模组并靠左放置，机身采用双曲面设计，提供“钛空灰”配色，看起来为亮面材质。该博主称，“质感和细节比图片还要好很多”。

根据此前的官方预热，一加 Ace 2 Pro 手机号称搭载“行业最大 VC 散热面积（面积达 9140mm²），首发航天级散热材料，首创航天级散热空间结构”。

根据一加官方的测试，一加 Ace 2 Pro 在 6.5W（原神重载场景的整机功耗） 1 分钟和 3 分钟的测试中，分别领先友商 8.5°C 和 12.8°C，在 8W（多重载后台同时运行的极限场景整机功耗）1 分钟和 3 分钟的测试中，一加分别领先友商 8.7°C 和 14.4°C。

▲ 图源一加官博

据IT之家此前报道，博主 @数码闲聊站 的爆料称，一加 Ace 2 Pro 手机搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

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