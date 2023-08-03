丰田第一财季净利润达 1.31 万亿日元，同比增长 78%

IT之家 8 月 3 日消息，丰田今日公布了 4~6 月的第一财季合并财报（国际会计准则），营业利润同比增加 94%，达 1.12 万亿日元（IT之家备注：当前约 562.24 亿元人民币）；营业收入增长 24%，增至 10.55 万亿日元（当前约 5296.1 亿元人民币）；净利润增长 78%，增至 1.31 万亿日元（当前约 657.62 亿元人民币）。

据悉，这也是丰田的季度净利润首次超过 1 万亿日元。丰田维持全年业绩预期不变，预计营业收入同比增长 2%，增至 38 万亿日元（当前约 1.91 万亿元人民币）；营业利润增长 10%，增至 3 万亿日元（当前约 1506 亿元人民币）；净利润增长 5%，增至 2.58 万亿日元（当前约 1295.16 亿元人民币）。

据IT之家此前报道，丰田第一财季的混合动力车（HV）和高档车销量增加，利润创历史新高。然而，丰田汽车 6 月份在中国市场销量出现三个月来首次月度下滑，同比下降 12.8% 至 174548 辆。1 月至 6 月中国市场销量下降 2.8%。

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