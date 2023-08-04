Sensor Tower：Threads 社交平台日活同比暴跌 82%，每天只有 800 万用户使用

IT之家 8 月 4 日消息，推特改名为“X”引发业界普遍争议，但 Meta 的竞品 Threads 社交平台在数据上显得更惨一些，这款被 Meta 视为“推特杀手”的社交应用 Threads 推出一个月后，用户参与度目前已降至新低。

根据 Sensor Tower 的数据，截至 7 月 31 日，Threads 的日活用户数量比刚上线时下降了 82%，每天只有 800 万用户访问这款应用。Sensor Tower 在回应外媒 CNN 采访时表示，当下 Threads 应用各项数据正处于发布以来的最低水平，每天活跃用户数平均降低 1%。

▲ 图源 CNN

IT之家早前报道，Threads 社交平台发布以来首月，日活一直呈现下跌趋势，在 7 月 8 日，日活量同比发布当日降低 20%，到了 7 月 23 日，日活量同比发布当日降低 60%，而到了 7 月 31 日，这个数字变成了 82%。

Sensor Tower 补充表示，人们打开 Threads 的频率也有所降低，该平台用户花费的平均时间已经从最初的 21 分钟下跌至 4 分钟，这显示“用户当下只是凭借惯性而打开 App，浏览一小会后便将其关闭”。

“X”平台图标设计师 DogeDesigner 也发布贴文，调侃了这一消息，其中显示马斯克喜笑颜开地抬着棺材在跳抬棺舞，棺材上面刻着 Threads 的标识。马斯克则对此回应称：“Threads 犯了大罪，它让人无聊到死。”

▲ 图源 DogeDesigner 所发布的贴文

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