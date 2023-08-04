萤石网络：上半年营收 22.85 亿元，净利润同比增长 70.3%

IT之家 8 月 4 日消息，萤石网络发布 2023 上半年财报，实现营业收入 22.85 亿元，同比增长 9.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.59 亿元，同比增长 70.3%；基本每股收益 0.46 元，同比增长 35.29%；总资产为 74.04 亿元，比年初增长 3.08%；归属于上市公司股东的净资产为 49.51 亿元，比年初增长 1.86%。。

IT之家从财报获悉，截至 2023 年 6 月末，萤石网络拥有 1244 名研发人员，占公司总员工人数的 29.32%；2023 年上半年公司研发费用投入 3.68 亿元，占营业收入比例为 16.09%；累计已拥有授权发明专利 172 项， 软件著作权 81 项，受理中发明专利 673 项。

2023 年上半年，萤石网络研发总投入 3.68 亿元，同比增长 28.65%，研发投入总额占营业收入比例 16.09%，相较于去年同期提升 2.43 个百分点。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。