开发版已放出，Fedora 发行版即将支持 Apple Silicon Mac 设备

IT之家 8 月 3 日消息，Fedora 团队在今天召开的 Flock 大会上宣布，在搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac 上，即将支持运行 Fedora Linux 发行版。

官方表示通过和 Fedora Asahi Special Interest Group（SIG）、Asahi Linux 项目密切合作，在使用的 Apple Silicon 芯片的 Mac 设备上，满足工作站和服务器使用场景需求。

Asahi Linux 项目团队还宣布，即将推出的 Asahi Linux 旗舰发行版正式名称为 Fedora Asahi Remix。

该项目大部分由上游推进，各种关键组件都是在 Fedora Linux 上游进行开发、维护和打包的。

团队的长期目标是在 Apple Silicon 的 Mac 设备上，完整支持 Fedora Workstation 和 Fedora Server。

团队表示将于今年 8 月底发布 Fedora Asahi Remix 稳定版，官方目前已经放出了开发者预览版，IT之家在此附上链接，感兴趣的用户可以尝鲜体验。

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