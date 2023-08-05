一加首款折叠手机 OnePlus Open 更多渲染图曝光，消息称设计会有“重大调整”

IT之家 8 月 5 日消息，外媒 smartptix 今日发布了与知名爆料人士 OnLeaks 合作完成的一加首款折叠屏手机 OnePlus Open 的最新渲染图。

▲ 图源 OnLeaks，下同

据 Onleaks 透露，他已经“看到了 OnePlus Open 的实机”，随后与这家外媒一同绘制了这组渲染图。从今天放出的图片来看，该机的宽高比经过了重新调整，由以往的“更长”改成了目前的“更宽”，以便于单手使用和查看内容。据称，这一转变受到了 OPPO Find N2 折叠机型的影响。

▲ 左为旧版渲染图，右为最新版渲染图

此外，相比于以往的渲染图，该机屏幕采用了弧度更大的圆角设计，视觉上仍保持窄边框。该机整体造型与 Find N2 更加接近，同时 OnLeaks 声称 OnePlus Open 的整体尺寸比 Find N2 更大。

相机方面，最新渲染图与早期渲染图相比，具有更大、更突出的镜头模组尺寸。消息称该机的镜头模组由三个摄像头（包括潜望镜长焦摄像头）和一个传感器组成，据推测可能是 ToF（“飞行时间”，测距用）或激光雷达，同时还具有更大尺寸的闪光灯。另外，原本标志性的“哈苏”logo 也被简化，以字母“H”取而代之。展开屏幕之后还可以发现，前摄则从此前渲染图的左上角移到了右上角。

IT之家此前报道，一加将于本月在纽约举行线下发布会，推出其首款折叠屏手机。7 月 26 日，一加官方曾在推特上发布了一条暗示性的信息，写道：“我们敞开（Open），而其他人折叠（Fold）。”这表明这款即将推出的折叠屏手机的名字将是一加 Open。

有网友爆料称，一加的折叠屏手机将借鉴去年推出的 OPPO Find N2 的设计，可能配备了 3 倍光学变焦的潜望式镜头。此外还有消息称，一加的折叠屏手机将有黑色和绿色两种颜色可选。

配置方面，预计一加 Open 将搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，性能强劲。机身侧面可能会配有侧边指纹传感器，以及三段式滑块。软件方面，该机预计将运行基于 Android 13 系统的 OxygenOS Fold “特别版”系统。

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