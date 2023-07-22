平均使用时间缩至 4 分钟，报告显示 Threads 日活用户暴跌 70%

IT之家 7 月 22 日消息，根据市场情报公司 Sensor Tower 追踪数据，Threads 应用的日活跃用户数量目前为 1300 万，已经连续 2 周下降，相比较 7 月 7 日的峰值下降了 70%。

数据显示，该应用的平均使用时间也大幅下降，从 19 分钟降至 4 分钟。

相比之下，推特的日活跃用户数量稳定在 2 亿左右，用户平均每天在该平台上花费 30 分钟。

IT之家从报道中获悉，Meta 的高管对此并不担忧，接下来的工作重心是推出新功能、 增强用户体验，然后再将重点转向货币化。

巴布森学院（Babson College）研究社交媒体战略和数字营销的教授理查德・汉纳（Richard Hanna）建议，Threads 需要扩展其功能，以保持用户的兴趣。

一些用户批评该应用程序在内容方面与 Instagram 相似。

Instagram 部门负责人 Adam Mosseri 承诺提供包括支持多个账户，编辑帖子，以及引入按时间顺序的提要等多个功能。

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