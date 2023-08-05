乘联会崔东树：2023 上半年中国品牌占世界汽车份额 31%

IT之家 8 月 5 日消息，乘联会秘书长崔东树昨晚通过公众号撰文表示，2023 年中国车企的世界累计份额达到 31%。

具体来看，2023 年 6 月的世界汽车销量达到 787 万台，同比增 11%；2023 年 1-6 月的世界汽车销量达到 4243 万台，同比增长 11%。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。

▲ 图源崔东树公众号，下同

崔东树指出，2016-2018 年中国汽车占世界 30% 左右，2019 年下降到 29%，但仍具有绝对优势。2020-2021 年国份额回升到 32%。2022 年中国份额上升到 33%。同时，2023 年中国份额下降到 31%，这也是中国市场春节因素、车购税优惠政策退出的正常体现。

IT之家此前报道，乘联会于 8 月 3 日发布最新数据，综合预估 7 月新能源乘用车厂商批发销量 75 万辆，同比增长 34%，环比下降 1%。今年以来累计批发 430 万辆，同比增长 42%。

零售销量方面，经初步统计我国新能源车市场 7 月零售量达到了 64.7 万辆，同比增长 33%，环比下降 3%。

乘联会指出，2023 年中国新能源乘用车销量为 850 万辆，狭义乘用车销量为 2350 万辆，年度新能源车渗透率有望达到 36%。

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