已接近量产，宝马 9 月 2 日展示 Vision Neue Klasse 电动车

IT之家 8 月 5 日消息，宝马董事长齐普策（Oliver Zipse）在季度电话会议上，确认 9 月 2 日在德国慕尼黑举行的 IAA 车展上，将公开展开宝马 Vision Neue Klasse。

宝马在今年 CES 大展上首次展示了 i Vision Dee，而 Vision Neue Klasse 是前者的量产车型，此外还有消息称该车型将会作为下一代宝马 3 系上市。

齐普策表示：“我们现在再次将愿景变为现实。我可以向你保证，Vision Neue Klasse 已经接近生产标准，很快就能上路”。

基于 Neue Klasse 平台的其他电动汽车也将首先在德国生产，然后在 2027 年将生产扩展到墨西哥。IT之家此前报道，使用 Neue Klasse 平台的电动车将采用新一代的电池和电动机技术，实现“巨大的技术飞跃”。Neue Klasse 电动车将采用一个新的名为“pack-to-open-body”的概念，允许宝马公司通过使用圆形电池而不是棱形电池来定制其电池尺寸，以适应任何车型。

动力方面，Neue Klasse 平台将提供从 268 马力到 1341 马力的动力输出，该架构可容纳多达四个电机。目前，宝马 M 品牌已经在测试搭载 4 个电机的第一辆纯电动车型。

大多数未来的 Neue Klasse 车型将采用后驱和四驱形式，采用一个或两个 SSM 电机驱动后轮。宝马表示，SSM 电机峰值性能稳定，能量密度高，重复性好，噪音排放低，效率高达 97%。

宝马还预告了 Vision Neue Klasse 汽车的内饰，可以看到巨大的全景视觉显示屏，延伸到整个挡风玻璃。

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