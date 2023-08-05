首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

小米向京津冀小米 / Redmi 手机用户提供维修免人工费、免费清洁等服务

2023/8/5 22:39:30 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：

IT之家 8 月 5 日消息，小米宣布，为了保障京津冀用户通讯设备正常使用，北京 / 天津 / 河北全区域小米官方服务门店及寄修中心，为京津冀全区域的小米 & Redmi 手机用户提供以下服务，报修时间为 8 月 6 日-14 日

  • 设备维修 免人工费：因进水 / 入液导致的设备故障，维修免人工费，维修后备件仍享受 90 天官方保修；

  • 设备进液 免费清洁：如设备存在进水 / 入液情况，可以第一时间到店进行免费烘干、清洁；

  • 免费充电、免费 WIFI、免费通信服务：如果您有需要，可随时到店，我们将为您提供免费充电、免费 WIFI、免费通信服务。

服务方式：

  • 到店：您可前往京津冀小米任意一家官方服务门店；

  • 寄修：如您不便前往门店，可通过客服 / 小米商城申请寄修服务（双向免邮）。注：寄送地址是京津冀全区域，且是进水故障，享双向物流免费服务。

申请通道：

  • 小米商城：小米商城 App -> 底部“服务”-> 上方“我要维修” -> 自主申请即可

  • 微信公众号：“小米服务”微信公众号 ->“米・服务”-> 申请售后-> 申请即可

  • 扫码申请：手机扫描或长按识别下方二维码，进入页面，申请维修服务

IT之家注：

  • 维修免人工费不包含已停止服务的机型；

  • 维修过程中，需用户提前备份数据等资料，维修中可能存在存储资料无法保存情况；

  • 服务范围：京津冀区域内门店送修用户 / 京津冀区域内地址寄修用户；

  • 以上服务，每个手机号 / MEI 号仅限一次优惠维修。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用