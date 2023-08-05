小米向京津冀小米 / Redmi 手机用户提供维修免人工费、免费清洁等服务

IT之家 8 月 5 日消息，小米宣布，为了保障京津冀用户通讯设备正常使用，北京 / 天津 / 河北全区域小米官方服务门店及寄修中心，为京津冀全区域的小米 & Redmi 手机用户提供以下服务，报修时间为 8 月 6 日-14 日：
设备维修 免人工费：因进水 / 入液导致的设备故障，维修免人工费，维修后备件仍享受 90 天官方保修；
设备进液 免费清洁：如设备存在进水 / 入液情况，可以第一时间到店进行免费烘干、清洁；
免费充电、免费 WIFI、免费通信服务：如果您有需要，可随时到店，我们将为您提供免费充电、免费 WIFI、免费通信服务。
服务方式：
到店：您可前往京津冀小米任意一家官方服务门店；
寄修：如您不便前往门店，可通过客服 / 小米商城申请寄修服务（双向免邮）。注：寄送地址是京津冀全区域，且是进水故障，享双向物流免费服务。
申请通道：
小米商城：小米商城 App -> 底部“服务”-> 上方“我要维修” -> 自主申请即可
微信公众号：“小米服务”微信公众号 ->“米・服务”-> 申请售后-> 申请即可
扫码申请：手机扫描或长按识别下方二维码，进入页面，申请维修服务
IT之家注：
维修免人工费不包含已停止服务的机型；
维修过程中，需用户提前备份数据等资料，维修中可能存在存储资料无法保存情况；
服务范围：京津冀区域内门店送修用户 / 京津冀区域内地址寄修用户；
以上服务，每个手机号 / MEI 号仅限一次优惠维修。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。