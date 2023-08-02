首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

一汽丰田卡罗拉锐放双擎版将于 8 月 6 日上市，定位紧凑型 SUV 车型

2023/8/2 21:42:11 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 8 月 2 日消息，今年 5 月，一汽丰田推出了全新卡罗拉车型，官方指导价为 11.68 万元-15.58 万元，提供 1.2T、1.5L 汽油动力与 1.8L 智能电混双擎三种动力版本，共 9 款车型，而卡罗拉锐放双擎版将于 8 月 6 日上市。

新车将搭载丰田最新的第五代 THS II 混动系统，采用全新开发的锂电池，体积缩小 34%，综合功率提升 6%，综合油耗最低为 4.56L / 100km，这套 2.0L 混动系统油耗更低。

外观方面，这款新车与燃油版没有本质区别，不过车头点缀有混动专用的蓝色丰田车标，而且车尾排量标识换成“Hybrid”标识。

动力方面，卡罗拉锐放将搭载 2.0L 自然吸气发动机 + 电机组成的第 5 代 THS II 混动系统，最大功率 144kW，综合功率提升 6%。

IT之家从工信部申报信息获悉，这款车型有多种版本，其中整备质量 1485kg 车型综合油耗最低为 4.59L / 100km，其他车型综合油耗为 4.56L / 100km。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：丰田卡罗拉

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用