第三方手机壳显示苹果 iPhone 15 Pro Max 有望更名为 iPhone 15 Ultra

IT之家 8 月 7 日消息，爆料博主 MaJin Bu 昨日在推特上放出了大量 iPhone 15 系列手机保护壳的照片。

他表示，这些手机壳已经开始在中国生产。而与此同时，原本属于“iPhone 15 Pro Max”这一旗舰机型的手机壳，包装盒上已经印有“iPhone 15 Ultra”的字样。从这张照片中还可以看出，这些手机壳的包装看上去与苹果官方保护壳的包装类似，并注明其采用皮革材质，支持 MagSafe 无线充电。

▲ 图源 Majin Bu，下同

除了这个新的发现，还有一些以往的传言似乎得到了进一步证实：iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max（或者说是 iPhone 15 Ultra）将采用固态按键取代静音开关。

另据IT之家2022 年 9 月 25 日援引彭博社记者 Mark Gruman 报道，苹果当时就以准备在 2023 年使用全新的 iPhone 15 “Ultra”机型取代其“Pro Max”型号。

根据苹果目前的模式，我们可以期待明年 iPhone 的设计会有所改进，将转向 USB-C 端口，并且新的 Ultra 型号有望取代 Pro Max 。

这一命名方式，自然承袭了当前苹果在处理器、手表的命名方式 —— 当前最强大的 Apple Silicon 芯片名为 M2 Ultra（对应上一代芯片为 M1 Ultra），Apple Watch 手表里面的旗舰机型也是 Apple Watch Ultra。

此外，Mark Gurman 也于近期在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。

按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

9to5Mac 上周报道称，多家运营商合作伙伴已禁止员工在 9 月 13 日星期三休假，旨在应对“重大智能手机发布”。

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