从 2.2 毫米到 1.5 毫米，苹果 iPhone 15 Pro 和前代边框对比

IT之家 8 月 5 日消息，韩国消息源 yeux1122 在其 Naver 博客上发布渲染图，展示了苹果 iPhone 15 Pro 和 iPhone 14 Pro 两款机型的对比图，可以明显感受到边框收窄。

IT之家此前援引彭博社马克・古尔曼报道，得益于全新的低压注塑成型（LIPO）技术，苹果将把 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的边框尺寸从 2.2 毫米缩小到 1.5 毫米。

古尔曼表示：

今年，15 系列的两个最大变化将使苹果更接近梦想中的 iPhone。标准 iPhone 15 机型将采用灵动岛屏，而 Pro 和 Pro Max 显示屏将采用新技术制造：低压注塑成型，或苹果内部称为“LIPO”的技术。

新工艺将显示屏周围的边框尺寸缩小至 1.5 毫米（当前 iPhone 的边框尺寸约为 2.2 毫米）。LIPO 曾首次用于 Apple Watch Series 7，使该设备的边框更窄，并增加了显示屏的尺寸。据我所知，苹果最终也计划将该功能引入 iPad。

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