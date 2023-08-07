新能源价格战在美国开打：美造车新势力 Lucid 官宣限时降价，最高降 2.9 万美元

IT之家 8 月 7 日消息，美国造车新势力 Lucid 日前针对旗下 Lucid Air 不同车型推出限时降价和租赁优惠活动。具体来看，这批车型降价幅度为 4600-29000 美元（当前约 33028 - 20.8 万元人民币）不等，IT之家整理如下：

Lucid Air Pure：降价 4600 美元，现售 8.24 万美元（当前约 59.2 万元人民币）

Lucid Air Touring：降价 13000 美元，现售 9.5 万美元（当前约 68.2 万元人民币）

Lucid Air Grand Touring：降价 29000 美元，现售 12.56 万美元（当前约 90.2 万元人民币）

与此同时，该车也推出了不同程度的租赁优惠，上述车型的月租价格从原先的每月 995-1499 美元降至每月 749-1399 美元。此外，Lucid 还将推出一款售价较低的 Pure 后驱车型，其预计售价为 7.74 万美元（当前约 55.6 万元人民币），计划在 2023 年 9 月上市。

值得注意的是，该车在美国当地市场的直接对手是特斯拉 Model S，今年早些时候特斯拉在美国将 Model X 和 Model S 的售价都下调了 8000 美元，并为 6 月 30 日之前购车的客户提供三年免费超级充电服务。这些举措意味着，客户现在可以 8.3 万美元（当前约 59.6 万元人民币）左右的价格买到 2023 年款特斯拉 Model S。

此外，据 Lucid 此前公布的 Q2 产销数据显示，由于销量大于产量，Lucid 今年二季度的库存数有所下降。

Lucid 本季度生产了 2173 辆（同比增长 204%）并交付了 1404 辆汽车（同比增长 107%），但与第一季度相比却还略有下降。作为参考，Lucid 第一季度产销分别为 2314 辆和 1406 辆。

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