宁德时代官宣 8 月 16 日举行新品发布会：“快”进新世界

IT之家 8 月 7 日消息，宁德时代今日上午通过官方微博宣布，将在 8 月 16 日 15:00 举行新品发布会，同时也是该公司的首次线下发布会，将全球同步直播。

尽管官方预热的海报中并未提到具体发布的产品或技术，但在微博配文中，宁德时代喊出了“‘快’进新世界”的口号，声称这一次将“意义深远”。

由此看来，这个“快”字相当值得玩味。据 @出行局、@德卤爱开车 等多名汽车博主猜测，此次发布的新品有望包括 4C 快充、麒麟电池、M3P 电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。

值得一提的是，宁德时代曾在上海车展首发凝聚态电池，能量密度高达 500Wh/kg。

IT之家此前报道，据韩媒 BusinessKorea 称，中国最大的电池制造商宁德时代正在迎来爆发式增长，上半年营收接近整个韩国电池行业。宁德时代上半年营业收入 1892.5 亿元，同比增长 67.52%，归属于上市公司股东的净利润为 207.17 亿元，同比增长 153.64%，基本每股收益 4.7201 元 / 股。

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