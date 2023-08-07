《旺达幻视》临时演员称被强制进行全身扫描，担心自己的数字形象被滥用

IT之家 8 月 7 日消息，据美国国家公共电台（NPR）报道，一些在漫威迪士尼 + 节目《旺达幻视》中担任临时演员的人士表示，他们曾被工作人员带到一辆拖车里，进行了大约 15 分钟的面部和身体扫描，但从未被告知这些扫描所生成的数字复制品会被如何使用，他们也不知道是否会因此获得任何报酬。

《旺达幻视》是一部由漫威工作室制作的超级英雄题材的迷你剧集，讲述了复仇者联盟中的两位角色 —— 旺达・马克西莫夫和幻视 —— 在一个虚构的电视剧世界里的生活。该剧于 2021 年 1 月 15 日在迪士尼 + 上线，受到了观众和评论家的广泛好评。

《旺达幻视》的一位临时演员亚历山德拉・鲁巴尔卡巴（Alexandria Rubalcaba）告诉 NPR，她和其他几十位临时演员在拍摄现场被指示去一辆拖车里进行身体扫描。她说：“他们就是说，‘你们要去那边做一个扫描。’我们就问，‘这是做什么用的？’他们就说，‘哦，这是为了以后可能用到的特效。’”

身体扫描是一种利用高科技设备对人体进行三维成像的过程，可以用来制作数字化的人物模型。这种技术在电影和电视剧中经常被用来创造逼真的特效场景，比如让已故的演员“复活”，或者让同一个演员出现多个分身。

鲁巴尔卡巴说，她从未被告知她的数字复制品会被如何使用，也不知道是否会因此获得任何报酬。她说：“我不知道他们会把我的脸放在哪里，我不知道他们会把我的身体放在哪里，我不知道他们会把我的声音放在哪里。”

NPR 还采访了另外四位临时演员，他们也表示曾经被工作室强制或诱导进行身体扫描，并担心如果拒绝或反抗会遭到惩罚，他们中的大多数都被要求签署保密协议。

IT之家注意到，目前好莱坞演员工会（SAG-AFTRA）正在与工作室进行罢工谈判，其中一个主要焦点就是使用人工智能（AI）技术来替代演员的可能性。罢工者称，工作室提出了一项建议，即以一天的工资为代价，获取临时演员的数字形象，并可以永久地在任何项目中使用它们。

SAG-AFTRA 的全国执行董事兼首席谈判代表邓肯・克拉布特里-艾尔兰（Duncan Crabtree-Ireland）在一次新闻发布会上说：“随着人工智能技术的兴起，演员们面临着生存威胁。”

而电影电视制片人联盟（AMPTP）的一位代表则否认了这种说法，称他们提出的使用临时演员数字复制品的建议包括征求演员的同意，并为在单个项目中的使用进行谈判。

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