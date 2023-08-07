北京开展未成年不良价值导向专项举报行动，重点受理鼓吹畸形审美、传播封建迷信等行为

IT之家 8 月 7 日消息，北京网络举报官方微博发文，宣布开展“涉未成年人不良价值导向内容”专项举报行动，重点受理以下内容：

IT之家附原文：

暑假期间，未成年人“触网”机会更多、时间更长。然而，一些人为赚取流量、获利变现，在网络平台上故意炒作炫富媚富、鼓吹不劳而获、美化摆烂躺平、宣扬封建迷信等，污染网络环境，严重影响未成年人正确价值观念形成。

为抵制不良价值观对未成年人的侵袭，持续净化未成年人上网用网环境，北京市网络舆情和举报中心即日起开展“涉未成年人不良价值导向内容”专项举报行动。

重点受理内容：

1.通过剧本演绎的方式丑化学校形象、鼓噪师生矛盾、美化顶撞老师等行为；

2.借虚假摆拍恶意渲染家长“压迫”“压榨”孩子、编造虚假家庭矛盾等内容；

3.宣扬攀比炫富、追求奢靡享乐，鼓吹“霸凌风”“家暴妆”等畸形审美，传播以强凌弱、以暴制暴等不良内容；

4.诱导吸烟、饮酒、纹身、逃课等不良行为；

5.传播涉未成年人封建迷信有害内容。

欢迎大家积极向我中心举报相关线索，携手助力未成年人健康成长，共同营造向上向善网络空间。

举报方式：

1.访问 www.bjjubao.org.cn 首页“举报入口”进行举报。

2.关注微信公众号“北京网络举报”，点击“一键举报”。

3.拨打举报电话：010-67196565。