比亚迪：奖励 9 位线索提供人合计 8.7 万元

IT之家 8 月 7 日消息，比亚迪于 2021 年 12 月 28 日开展了清朗行动，公开征集黑公关证据并设立举报奖励。2022 年 6 月 1 日，“比亚迪网络举报中心”公众号宣布将举报奖励 5 万至 100 万元调整为 5 万至 500 万元，为期一年。

IT之家从“比亚迪网络举报中心”公众号获悉，自开展“比亚迪清朗行动”以来，比亚迪对一系列信息识别、筛选、核实后，与一些证据链条完整的线索提供人取得了联系，并做了多轮沟通及证据固定。

根据线索价值，奖励陈 **50000 元人民币；奖励吕 **、耿 **、李 **、祝 **、朱 **、肖 **、牛 **、廖 ** 等其他 8 位线索提供人共计 37000 元人民币。目前，奖金已发放完毕。

值得一提的是，比亚迪法务部官方微博此前发文，宣布正式起诉某汽车博主，要求其删除相关侵权言论、公开道歉并赔偿 500 万元人民币。

比亚迪法务部称，该博主长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成了严重损害。对此，比亚迪收集、固定了大量证据，向有关部门反馈了其涉嫌黑公关的线索。

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