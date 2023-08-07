微星为京津冀、黑吉辽地区用户提供关怀服务：维修免人工费、配件更换 8 折、免费清洁等

IT之家 8 月 7 日消息，微星笔记本官方微博宣布，京津冀、黑吉辽全区域微星线下服务中心及微星上门服务团队为微星笔记本电脑用户提供关怀服务，报修时间 8 月 7 日-20 日。
IT之家附服务内容：
电脑维修 免人工费：进水 / 入液引起的配件故障，原配件维修免人工费，配件维修后仍享 90 天官方保修（不包含已过保修期限的机型）。
电脑维修 配件更换享 8 折优惠：进水 / 入液引起的配件故障，更换全新配件享 8 折优惠，全新配件仍随整机享受官方保修。
电脑进液 免费清洁服务：如电脑存在进水 / 入液状况，可以第一时间到店或预约上门简易清洁服务（若进液严重，上门后将安排取件至原厂服务中心进行免费全面烘干、全方位清洁服务）。
运行异常 免费远程服务：如电脑存在软件异常等状况，可以免费预约远程诊断调试服务。
系统异常 免费系统还原：如电脑存在系统崩溃、无法进系统等状况，可以第一时间到店或预约上门服务进行原厂系统还原。
服务方式：
到店：用户可以前往京津冀、黑吉辽任意一家微星官方服务中心。
上门：如用户不便前往服务中心，可通过客服申请上门服务（含上门系统还原服务、上门简易清洁服务、上门取件至原厂全面清洁服务）。
申请通道：
远程服务：【微星客户关怀中心】微信公众号->【技术服务】->【工程师远程协助】-> 申请即可。
微信公众号：【微星客户关怀中心】微信公众号->【客户服务】->【在线智能客服服务】-> 联系在线人工客服协助申请，同时告知当地门店或上门服务营业状况。
服务热线：拨打微星服务热线：400-828-8588，转接人工客服协助申请，同时告知当地门店或上门服务营业状况。
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