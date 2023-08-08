消息称奥迪 RS6 轿车将于 2025 年回归，变身纯电车型

IT之家 8 月 8 日消息，奥迪 RS6 是奥迪旗下的高性能车型，自 2010 年以来，只有旅行车（Avant）的版本。最后一款 RS6 轿车是在 2010 年生产的，搭载了与兰博基尼 Gallardo 和奥迪 R8 相同的 V10 发动机。

不过据英国媒体 AutoCar 报道，奥迪 RS6 轿车将于 2025 年重返市场，届时该车将是一款全电动的车型。这款电动奥迪 RS6 轿车将在 A6 e-tron 的推出一年后上市，预计将比目前在售的燃油版 RS6 拥有更强大的动力。

与 A6 e-tron 一样，电动 RS6 将基于大众集团全新的高级平台电动（PPE）底盘。第一款使用该平台的车辆将是保时捷 Macan EV，该车将于今年年底亮相。

奥迪在 2021 年展示了 A6 e-tron 的概念版，宣称其续航里程可达 435 英里（IT之家备注：约 700 公里），远超过奥迪目前任何一款电动车型。奥迪还表示，A6 e-tron 能够支持 270 千瓦的快速充电，只需 10 分钟就能增加 186 英里（约合 300 公里）的续航里程。双电机驱动的 A6 e-tron 将拥有约 470 马力，从静止加速到 60 英里 / 小时（约合 96 公里 / 小时）只需 4 秒钟。另外，奥迪还将提供一款入门级的后轮驱动车型。

如果电动 RS6 想要在日益激烈的竞争中具有竞争力，预计其将至少拥有超过 700 马力的功率和不到 3 秒的 0-60 英里 / 小时加速时间。

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