奥迪：RS 版电动汽车将具有鲜明的个性

IT之家 7 月 30 日消息，奥迪旗下的高性能部门奥迪运动（Audi Sport）将在本十年末实现 100% 的电气化，包括推出纯电动的超级跑车，继承目前最快最强的燃油车型，如 RS3 和 RS7。

大众集团首席执行官奥利弗・布卢姆（Oliver Blume）表示，未来几年，奥迪将“更加关注 RS 品牌”，在其标准车型的基础上增加运动元素和更具特色的设计细节，延续目前 RS E-tron GT 的成功模式。

即将推出的 A6 E-tron 电动旅行车和 Q6 E-tron 跨界车的 RS 版本将是奥迪运动首批全新的纯电动高性能车型，紧随其后的还有 A3、A4、A6 和 A7 等车型的电动替代品，它们将拥有夸张的造型和强大的动力。

此外，该公司还致力于确保 RS 标志不仅仅是一个单纯的装饰等级。格拉姆斯表示，该品牌现在正在研究“如何从外观设计的角度给 RS 车型赋予特殊的个性”。他说：“我们认为普通车型和 RS 车型之间需要有区别，这将是一个独特卖点 —— 或者说是电动世界中的特征基因。”

除了外观和配置方面的差异外，RS 车型还将在行驶感受和声音上与普通奥迪车型有所区别。格拉姆斯说，在电气化方面，“可以提供特殊的驾驶模式，可以为动力系统创造一种特殊的声音。这是我们在 RS E-tron GT 中展示过的。我们有声音工程师为 RS 车型制作了一种特有的声音。这些都是我们必须带入我们的汽车、我们的技术中的新专利。”格拉姆斯没有透露奥迪是否会在 RS 电动车中引入合成的五缸或 V8 声音，但 RS E-tron GT 更运动化的版本在加速时会发出一种定制的“引擎”声音，以突出其更强大的性能。

当然，这些车在路上不仅仅靠声音来吸引目光，格拉姆斯说，扭矩曲线和动力输出的调整意味着“你甚至可以设计并赋予电动动力系统一种特殊的特性 —— 甚至比燃油车更好”。他说：“这是我们从 RS E-tron GT 中学到的，而且收到的反馈非常积极。”

IT之家注意到，除了奥迪运动，其他一些汽车制造商也在为其电动车增加更多的驾驶乐趣和个性化元素。例如，丰田旗下的 Gazoo Racing 计划模拟手动变速箱，让其电动车更具吸引力，甚至允许它们因为操作不当而熄火。

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