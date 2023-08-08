感受逼真的四季变化，《都市：天际线 2》游戏公布气候和季节信息

IT之家 8 月 8 日消息，游戏开发商 Colossal Order 近日公布了第 8 期开发者日志，分享了《都市：天际线 2》游戏的气候和季节信息，表示会融入阳光、大雪、龙卷风等元素，让玩家在真实的天气效果中建设城市。

Colossal 表示初代游戏中虽然提供了各种主题，可以通过改变视觉上的氛围和环境，表现各种气候，但是《都市：天际线 2》游戏中引入了全新的气候系统，每张地图上的城市会根据真实地点的气候，产生季节变化。

官方表示全新的气候系统会让季节匹配地图纬度，控制季节变化、昼长和天气规律。

气候可分为三种基本类型，在这三种类型之上，每张地图又有各自独特的气候特征。

温带气候地图有显著的季节变化、降水量适中、气温变化范围大，而大陆性气候地图一年中的温度变化明显。

最后，还有极地地区，这里夏季低温短暂，冬季则寒冷漫长。你可以通过一张地图显示的气温范围来判断其属于哪种类型，但由于每张地图的气候都经过量身定制，同属于大陆性气候的地图气候也有明显的区别。

IT之家在此附上官方介绍链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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